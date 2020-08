Io e te con Pierluigi Diaco è sospeso. Perché? (Di domenica 30 agosto 2020) Il programma di Pierluigi Diaco “Io e Te” è sospeso, e da domani su Rai1 ci sarà un allungamento de “La vita in diretta Estate” con Marcello Masi ed Andrea Delogu. Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, il motivo sarebbe una positività al Coronavirus da parte di un membro dello staff della trasmissione. Il programma era previsto fino a venerdì 4 settembre, perché da lunedì 7 ci sarà Serena Bortone con “Oggi è un altro Giorno”. Ironia vuole che Diaco sia reduce dal battibecco con Giusi Legrenzi su RTL proprio a causa del Covid. Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol) Leggi su ascoltitv

Wallee___ : RT @LaGio___: Mi dispiace molto per Pierluigi Diaco, un vero professionista che ci ha tenuto compagnia per tutta l'estate con la sua pacate… - GhostdogRunner : RT @SimoneMoriOff: Un uomo vergognoso #Diaco Diaco ci ricasca: scontro in diretta su RTL 102·5 con la collega Giusi Legrenzi – Video http… - SimoneMoriOff : Un uomo vergognoso #Diaco Diaco ci ricasca: scontro in diretta su RTL 102·5 con la collega Giusi Legrenzi – Video… - unbelrumore : RT @LaGio___: Mi dispiace molto per Pierluigi Diaco, un vero professionista che ci ha tenuto compagnia per tutta l'estate con la sua pacate… - selvaticogiglio : RT @LaGio___: Mi dispiace molto per Pierluigi Diaco, un vero professionista che ci ha tenuto compagnia per tutta l'estate con la sua pacate… -