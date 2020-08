Ibrahimovic: "Sono tornato per far vincere il Milan, non sono una mascotte" (Di domenica 30 agosto 2020) MilanO - Zlatan Ibrahimovic è atterrato a Linate con circa un'ora di ritardo rispetto a quanto previsto. Ad attenderlo nella zona riservata ai voli privati dell'aeroporto di Milano, giornalisti e una ... Leggi su corrieredellosport

AntoVitiello : #Ibrahimovic ai social del #Milan: 'Sono felice, finalmente sono a casa. Sono qui per portare risultati non per fare da mascotte' - DiMarzio : 'Non sono qua per essere una mascotte' Le parole di #Ibrahimovic ?? - SkySport : Milan, Ibrahimovic è atterrato a Milano: 'Sono tornato dove mi sento a casa'. FOTO-VIDEO - WinstonWilson39 : RT @NicoSchira: Zlatan #Ibrahimovic: 'Sto bene, sono in forma. Sono tornato al #Milan, dove mi sento a casa. Ora bisogna portare i risultat… - WinstonWilson39 : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic ai social del #Milan: 'Sono felice, finalmente sono a casa. Sono qui per portare risultati non per fare da m… -