Giappone: media, elezione premier il 17 settembre (Di domenica 30 agosto 2020) TOKYO, 30 AGO - Il Parlamento Giapponese terrà una sessione straordinaria il 17 settembre per eleggere il successore del premier uscente Shinzo Abe. Lo anticipano fonti governative all'agenzia Kyodo, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

