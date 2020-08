F2, gara sprint GP Belgio 2020: risultati, ordine di arrivo e classifica piloti, vince Shwartzman (Di domenica 30 agosto 2020) La gara sprint del Gran Premio del Belgio viene vinta da Robert Shwartzman. Nella gara domenicale della Formula 2 è tanto spettacolo, incidenti e ingressi a grappoli della safety car. A trionfare è il russo Robert Shwartzman, nuovo leader della classifica piloti, che vince dunque sulla pista di Spa. Secondo posto per un ottimo Mick Schumacher, ormai sempre più sulle orme del padre. Ecco di seguito ordine di arrivo e classifica generale aggiornata. ordine DI arrivo GRAN PREMIO DEL Belgio gara sprint (FORMULA ... Leggi su sportface

gponedotcom : Rea controlla Redding nella Superpole Race. vdMark 3°, 4° Bautista: Il campione del mondo si prende la rivincita e… - gponedotcom : Rea controlla Redding nella Superpole Race. vd Mark 3°, 4° Bautista: Johnny si prende la rivincita e domina la gara… - corsedimoto : SUPERBIKE - Jonathan #Rea assetato di riscatto imprendibile nel warm up: sarà difficilissimo batterlo nella gara sp… - Laemmedimarco : Anche quest'anno un bel bottino. ?? Menzione d'onore per Elisa Longo Borghini che ha messo in difficoltà, come non… - RacingFede : Iniziamo il lungo weekend motoristico con Gara 1 del @GT4America Sprint da @roadamerica. #GT4America #GTRA… -