Esondano l'Adige e l'Isarco, chiuse ferrovia e autostrada del Brennero (Di domenica 30 agosto 2020) AGI - Si è trasformato in un calvario il controesodo dei vacanzieri di rientro dalle montagne dell'Alto Adige dopo che una violenta ondata di maltempo che ha causato diverse esondazioni e smottamenti. In una giornata che si può definire 'da tregenda', migliaia di persone devono fare i conti con pioggia battente che ha causato forti disagi alla circolazione con la chiusura, per esondazione del fiume Adige, sia dell'autostrada A22 del Brennero che della ferrovia del Brennero in Bassa Atesina a sud di Bolzano e nella zona di Chiusa. I disagi erano iniziati fin dal mattino con una coda di 10 chilometri sulla corsia nord dell'AutoBrennero tra Bolzano Nord e Chiusa/Val Gardena, a causa del maltempo e di lavori urgenti. Nel pomeriggio la situazione di ... Leggi su agi

