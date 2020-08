Continua la tensione nell’Egeo: allarme Navtex diramato da Cipro (Di domenica 30 agosto 2020) La disputa nel Mediterraneo orientale si sta combattendo anche a suon di avvisi ed allarmi emessi per annunciare esercitazioni navali e manovre militari. Provocazioni, screzi e accuse reCiproche che, da un lato, vedono Grecia e Cipro in allerta e, dall’altro lato, una Turchia sempre più spinta nel mostrare i muscoli. E così l’Egeo appare destinato, … Continua la tensione nell’Egeo: allarme Navtex diramato da Cipro InsideOver. Leggi su it.insideover

3456rrr : @sabrimaggioni Lamorgese continua a dichiarare che:'in autunno ci saranno tensioni sociali'Lei come ministra dell'i… - papel61 : RT @mentinfuga: La Confindustria di Bonomi va all’attacco - - EsmeraldaMori1 : RT @mentinfuga: La Confindustria di Bonomi va all’attacco - - mentinfuga : La Confindustria di Bonomi va all’attacco - - sorrisobot : RT @JamesColeZonaG: @HTaffio @dan_grossi Leggerlo sul giornale non rende affatto. Ma ti giuro che in diretta è uno spettacolo, questa conti… -

Ultime Notizie dalla rete : Continua tensione Papa Francesco: "Basta tensioni nel Mediterraneo orientale" AGI - Agenzia Italia Tensioni fra No Tav e forze dell’ordine in Valle di Susa

Momenti di tensione fra No Tav e forze dell’ordine la notte in Valle di Susa davanti i cancelli del cantiere della nuova ferrovia Torino-Lione. Gli attivisti, dopo essere partiti dal presidio dei Muli ...

il Fatto Siciliano

Un barcone con centinaia di migranti a bordo, circa 450 secondo una prima stima, e’ stato soccorso in nottata a 4 miglia da Lampedusa mentre rischiava di capovolgersi a causa del forte vento di sciroc ...

Momenti di tensione fra No Tav e forze dell’ordine la notte in Valle di Susa davanti i cancelli del cantiere della nuova ferrovia Torino-Lione. Gli attivisti, dopo essere partiti dal presidio dei Muli ...Un barcone con centinaia di migranti a bordo, circa 450 secondo una prima stima, e’ stato soccorso in nottata a 4 miglia da Lampedusa mentre rischiava di capovolgersi a causa del forte vento di sciroc ...