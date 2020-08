Chadwick Boseman: la sua morte accende i riflettori sui rischi del cancro al colon (Di domenica 30 agosto 2020) La morte di Chadwick Boseman, a causa di un cancro al colon, ha rilanciato l'allarme per questo tipo di tumore e ricordato l'importanza dello screening precoce. Chadwick Boseman, l'attore che ha recitato come Black Panther nell'universo Marvel, è scomparso a 43 anni dopo aver combattuto contro un cancro al colon. La sua morte, però, può non essere vana e servire ad accendere i riflettori su questo tipo di tumore e sull'importanza dello screening precoce. La morte di Chadwick Boseman ha sconvolto sia personaggi famosi che gente comune, inevitabilmente rattristati per la dipartita di un uomo ancora così ... Leggi su movieplayer

