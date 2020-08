Cellulare e internet, attenti ai rincari post vacanze: ecco quali e come difendersi (Di domenica 30 agosto 2020) Due euro o quattro euro in più al mese. Alcuni operatori non si sono fatti sfuggire nemmeno quest'agosto per preparare “rimodulazioni” Leggi su ilsole24ore

Due euro o quattro euro in più al mese. Alcuni operatori – a cominciare da Tim e Wind 3 – non si sono fatti sfuggire nemmeno quest'agosto per preparare “rimodulazioni”, ossia rincari, che graveranno n ...

Passare a Android, guida al cambio di cellulare

Se siete stufi delle restrizioni del sistema operativo iOS della Apple e volete provare di meglio, prima di fare il salto da iPhone ad Android vale la pena sapere cosa aspettarsi, come regolarsi, come ...

