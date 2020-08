Bonucci: “Si parte. Forza Azzurri!” (Di domenica 30 agosto 2020) Leonardo Bonucci, difensore della Juventus e della Nazionale italiana sul suo profilo Instagram è carico in vista degli impegni degli Azzurri. “Di tempo dall’ultima volta ne è passato. Oggi ci ritroviamo con lo stesso entusiasmo di quando ci siamo salutati. Si parte. Forza Azzurri!”. Visualizza questo post su Instagram Di tempo dall’ultima volta ne è passato. Oggi ci ritroviamo con lo stesso entusiasmo di quando ci siamo salutati. Si parte. Forza AZZURRI! #LB19 #vivoazzurro Un post condiviso da Leonardo Bonucci (@Bonuccileo19) in data: 30 Ago 2020 alle ore 1:49 PDT Foto: IG L'articolo Bonucci: “Si parte. Forza ... Leggi su alfredopedulla

