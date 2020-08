Soccorsi oltre 400 migranti, nessuno offre un porto. L'Onu: «Farli sbarcare subito». C'è anche la nave di Banksy (Di sabato 29 agosto 2020) Gli oltre 400 migranti Soccorsi nel Mediterraneo «devono essere subito fatti sbarcare in un porto sicuro». L'agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr) e l'Organizzazione... Leggi su ilmattino

Ultime Notizie dalla rete : Soccorsi oltre Soccorsi 400 migranti, nessuno offre un porto. L'Onu: «Farli sbarcare subito». C'è anche la nave di Banksy Il Messaggero Scivola in una zona impervia, 50enne lecchese soccorso in Valtellina

BUGLIO IN MONTE (SO) – Si è concluso nella tarda mattinata di oggi, 29 agosto, l’intervento per soccorrere un uomo di 50 anni, residente nel Lecchese. Era scivolato in una zona molto impervia, in loca ...

Grandine in città e scatta l'allerta meteo arancione

Il previsto temporale infuria adesso sulla città, come previsto dalle previsioni, un nuovo temporale con forti piogge e grandine. Intanto la Regione ha innalzato il livello di allerta. l Centro Funzio ...

