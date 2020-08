Setti: “Scontro fra Messi e il Barcellona? Un peccato per il calcio” (Di sabato 29 agosto 2020) “Non lo so, parliamo di un club talmente grande che è anche difficile capirne la dimensione. Si tratta di uno scontro tra due titani, un top club e il giocatore più importante. Mi auguro che possano chiudere un rapporto di 20 anni con intelligenza. Se dovessero andare allo scontro, sarebbe un peccato per tutto il calcio“. Queste sono le dichiarazioni di Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, recentemente rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb. Il numero uno degli scaligeri ha detto la sua sul rapporto ai minimi termini fra Lionel Messi e il Barcellona, il quale sembrerebbe in procinto di cambiare aria dopo più di un decennio da icona blaugrana. Leggi su sportface

