Precipita da una scogliera alta 20 metri e muore Ipotesi suicidio per 25enne a Polignano a mare

È Precipitato dalla scogliera di Cala Pozzo Vivo, alta oltre 20 metri, a Polignano a mare, in provincia di Bari. È morto così un ragazzo di 25 anni, il cui cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco del nucleo Saf (speleo alpino fluviale). Il fatto è successo nella serata di venerdì 28 agosto. Sull'episodio indagano la stazione dei carabinieri e la compagnia di Monopoli, con gli inquirenti che non escludono la pista del gesto volontario.

