LIVE – F1, GP Belgio Spa 2020: le prove libere 3 (DIRETTA) (Di sabato 29 agosto 2020) Il settimo appuntamento col Mondiale di Formula 1 entra nel vivo. Alle ore 12:00 di sabato 29 agosto scatteranno le prove libere 3 del Gran Premio del Belgio. Sul tracciato di Spa-Francorchamps sessanta minuti a disposizione di team e piloti per le ultime prove in vista dell’attesissima qualifica che alle ore 15 andrà a delineare poi l’intera griglia di partenza con Mercedes, Red Bull e Ferrari che proveranno a far del loro meglio. Le prove libere 3 del GP del Belgio le potrete seguire in DIRETTA su Sportface attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale. Al termine delle FP3 verranno pubblicati i risultati e la classifica tempi oltre a tutti i consueti approfondimenti di giornata. Segui il ... Leggi su sportface

