Giustizia, Travaglio: “Csm? Sorteggiare i membri. A furia di occuparsi di carriere e punire i più bravi come Di Matteo, non si fanno più inchieste” (Di sabato 29 agosto 2020) “Csm? Favorevole al sorteggio. Visto che non si può fare integrale perché incostituzionale, sorteggerei una platea di 100 magistrati, tra i quali scegliere i 20 togati. Sono anche per l’abolizione della quota laica, così da avere un organo di autogoverno che non contempli più al suo interno degli emissari dei partiti“. Lo ha detto Marco Travaglio, intervistato dall’inviato del Giornale Stefano Zurlo in un incontro a Viareggio. Nel corso del dibattito, il direttore del Fatto Quotidiano ha risposto ad alcune domande sullo scandalo del caso Palamara e delle trattative tra correnti per le nomine di magistrati graditi ai vertici delle principali procure. “Il caso Palamara riguarda bieche questioni di carriere. Non esiste un magistrato che parla con Palamara delle proprie indagini e di ... Leggi su ilfattoquotidiano

