Formula 1, le qualifiche del GP del Belgio: pole position di Lewis Hamilton (Di sabato 29 agosto 2020) Formula 1, le qualifiche del GP del Belgio. Lewis Hamilton conquista la pole position. Ferrari indietro. SPA-FRANCORCHAMPS (Belgio) – Formula 1, le qualifiche del GP del Belgio. Quinta pole position per Lewis Hamilton che precede Bottas e Verstappen. Quarto crono per Ricciardo con Albon, Ocon, Sainz, Perez, Stroll e Norris che vanno a completare la top ten. Disastro Ferrari – Niente da fare per la Ferrari che ha chiuso in tredicesima e quattordicesima posizione con Leclerc davanti a Vettel. Per la gara serve un miracolo sportivo anche se la pioggia potrebbe rimescolare le carte. Formula 1, la ... Leggi su newsmondo

