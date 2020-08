F1 GP Belgio, Verstappen: “Soddisfatto del terzo posto” (Di sabato 29 agosto 2020) “Finora è stato un weekend positivo per noi con il terzo posto così vicino a Bottas. Nel complesso posso essere soddisfatto, il giro è stato buono, mi è mancata un po’ di energia. Ho trovato il modo migliore per fare un giro veloce”. Lo ha detto Max Verstappen al termine delle qualifiche del Gran Premio del Belgio chiuse dal pilota della Red Bull con il terzo tempo che vale la seconda fila in griglia di partenza: “Se guardiamo alla differenza rispetto a Hamilton, non penso che potremo recuperare quel distacco neanche con la pioggia. Il meteo può essere un fattore – sottolinea l’olandese al traguardo – potrebbe rendere la gara più divertente e dare un po’ di confusione”. Leggi su sportface

