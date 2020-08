F1 GP Belgio, Bottas: “Seconda posizione in griglia è buona” (Di sabato 29 agosto 2020) “Non mi infastidisce troppo aver mancato la pole, la seconda posizione qui è buona. Vorrò provarci in chiave vittoria, il primo giro è una grande opportunità, ma so già che ne avrò diverse durante la gara”. Lo ha detto Valtteri Bottas al termine delle qualifiche del Gran Premio del Belgio chiuse dal pilota della Mercedes con il secondo tempo che gli garantisce la prima fila in griglia di partenza: “Alla curva 1 non riuscivo a riscaldare bene le gomme – spiega il finlandese al traguardo – nel secondo tentativo sono riuscito a migliorare un po’ di più”. Leggi su sportface

