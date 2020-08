Elisabetta Gregoraci severa con Flavio Briatore: cosa ha detto? (Di sabato 29 agosto 2020) Indirettamente Elisabetta Gregoraci è tra le persone più vicine a Flavio Briatore che in queste ore al centro dei rumors dell’opinione pubblica sia per la gestione del suo locale in Sardegna Il Billionaire considerato uno dei focolai del Covid dell’isola e sia per la sua positività, inizialmente negata. In queste ore Flavio Briatore sarà dimesso e trascorrerà la quarantena a Milano con molta probabilità a casa della sua socia in affari Daniela Santachè intanto dalle pagine del Corriere della Sera l’ex moglie Elisabetta Gregoraci ha bacchettato l’imprenditore affermando d’averlo più volte avvertito del suo non sano comportamento e delle sue scelte ... Leggi su quotidianpost

