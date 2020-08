Coronavirus, il punto: otto casi nel Lecchese, dati in linea con i giorni precedenti (Di sabato 29 agosto 2020) Sono 8 i tamponi positivi al Sars-Cov2 in provincia di Lecco. La Regione continua a incrementare i tamponi, 18mila anche oggi, sabato 29 agosto, motivo per cui si ha un numero più elevato di ... Leggi su leccotoday

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: appuntamento alle 14.45 sulla mia pagina Facebook per fare il punto della situazione. Vi daremo gli… - chiarapellegri9 : RT @IlariaBifarini: Zangrillo, San Raffaele: il coronavirus clinicamente non esiste più. “I tamponi eseguiti attualmente negli ultimi 10 gi… - PsicheMKD : RT @IlariaBifarini: Zangrillo, San Raffaele: il coronavirus clinicamente non esiste più. “I tamponi eseguiti attualmente negli ultimi 10 gi… - a_meluzzi : RT @IlariaBifarini: Zangrillo, San Raffaele: il coronavirus clinicamente non esiste più. “I tamponi eseguiti attualmente negli ultimi 10 gi… - quotidianopiem : Coronavirus in Piemonte, il punto della situazione del 29 agosto: + 73 positivi; nessun decesso -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus punto Coronavirus, il punto della Regione 14 casi a Como, 8 a Lecco, 0 a Sondrio La Provincia di Como FaiNotizia - Senza riposo: il problema della sepoltura dei fedeli musulmani durante la crisi del Covid - 19

DOMENICO MODUGNO/ L’incredibile storia del “figlio segreto” di mister “Volare”

Domenico Modugno protagonista della puntata di oggi “Una storia da cantare”, il programma condotto su Rai Uno da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Nella puntata che “Una storia da cantare” dedica ai g ...

Domenico Modugno protagonista della puntata di oggi "Una storia da cantare", il programma condotto su Rai Uno da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Nella puntata che "Una storia da cantare" dedica ai g ...