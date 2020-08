Cecilia Rodriguez, indosso solo rete e bikini: Ignazio? Se ci sei batti un colpo (Di sabato 29 agosto 2020) Sono finiti i tempi di ‘mi manca l’aria’. Vi ricordate? Cecilia Rodriguez lo ha ripetuto per ore durante il GF Vip, quando aveva deciso di lasciare Francesco Monte. Il motivo della rottura, come tutti ricorderanno, è stato Ignazio Moser che ha letteralmente stregato la showgirl fin dal primo istante di quell’esperienza televisiva. Oggi quello che si prospettava un amore senza fine si è tristemente concluso, ma la 29enne è più forte di prima e non si arrende alla tristezza. Questa volta niente lacrime di fronte al suo pubblico, Cecilia Rodriguez ha dimostrato carattere e maturità a ridosso della fine della storia con Ignazio Moser. Sicuramente, dietro le quinte, si concederà i necessari momenti di sofferenza e ... Leggi su tuttivip

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, svelati i motivi della rottura TvZap Tra la De Lellis e Damante è finita davvero: lei ha già preso casa

Che tra lei e Andrea Damante le cose avessero preso una brutta piega, Giulia De Lellis l'aveva già confessato ai suoi follower. Aveva parlato di una crisi, e della decisione di allontanarsi per un po' ...

Ignazio Moser finisce in ospedale? Fan nel panico

Ignazio Moser è finito in ospedale. Ma che cosa è successo al trentino ex ciclista? La preoccupazione per lui è davvero tantissima. Ignazio Moser ha fatto parlare molto di sé in quest’ultimo periodo.

