Caso Messi, sempre più lontano dal Barcellona: niente allenamenti (Di sabato 29 agosto 2020) Messi si sente già lontano dal Barcellona. La pulce non si presenterà per la prima volta nella sua carriera alla ripresa degli allenamenti con i compagni Continua il braccio di ferro tra Messi e il Barcellona. Leo non si presenterà domani alla ripresa degli allenamenti e ai primi test in vista della nuova stagione. Sarà la prima volta nella sua carriera, il numero 10 ha deciso, il suo futuro non sarà in Spagna. La società negli scorsi giorni ha fatto sapere che chiunque volesse portare via il sei volte pallone d’oro, dovrà bussare alla porta con i 700 milioni previsti dalla clausola rescissoria. Messi al contrario, vorrebbe far valere l’accordo che consiste nel diritto di liberarsi a zero, che ... Leggi su bloglive

