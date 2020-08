Capri, alberghi e locali nel mirino: scattano le sanzioni (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCapri (Na) – Controlli a tappeto dei carabinieri delle stazioni di Capri e AnaCapri insieme a militari del NAS di Napoli e a personale dell’ASL Napoli 1, nell’ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli. Nel mirino ristoranti, bar e alberghi dell’isola per verificare il rispetto delle normative in materia agroalimentare. Due i ristoranti chiusi per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali: il primo a Capri, il secondo nel comune di AnaCapri. Sono sei le attività diffidate ad ottemperare entro 20 giorni alla rimozione delle carenze igienico-sanitarie riscontrate. Tra queste un albergo a Capri, quattro bar nello stesso comune e un ristorante ad ... Leggi su anteprima24

Torrechannelit : Capri – Controlli in ristoranti, bar e alberghi: scattano sanzioni, chiusure e sequestri - fattidinapoli : Napoli: Ristoranti, bar e alberghi nel mirino dei Carabinieri a Capri e Anacapri - - NapoliToday : #Cronaca Capri, controlli tra ristoranti, bar e alberghi: chiusi due ristoranti - MariaCr91296123 : RT @LucillaMasini: Eolie prese d'assalto, Versilia e riviera adriatica piene di turisti, in Sardegna e all'Elba è tutto esaurito, a Capri,… -