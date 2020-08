Atalanta, arriva Miranchuk: firmerà un contratto di cinque anni (Di sabato 29 agosto 2020) In attesa del ritorno di Ilicic, l’Atalanta ha preso il giovane trequartista russo Miranchuk dalla Lokomotiv Mosca. Al club russo 14.5 milioni di euro L’Atalanta ha da poco concluso una splendida stagione, con il 4° posto in campionato e i quarti della Champions League. Per ripetere una stagione del genere adesso c’è bisogno non solo del rientro di Ilicic, ma anche di rinforzi dal mercato. In attesa di rivedere lo sloveno a Zingonia, i bergamaschi hanno chiuso l’operazione per il suo vice, Miranchuk. Il club di Percassi ha chiuso nella serata di ieri l’accordo con la Lokomotiv Mosca per l’arrivo del trequartista russo. A 21 anni, con il club russo, l’attaccante ha giocato oltre 170 gare e segnato 32 reti, tra cui due alla Juventus nella edizione della ... Leggi su zon

SilvioSalimbene : Atalanta, arriva Miranchuk: firmerà un contratto di cinque anni - infoitsport : Atalanta, il primo colpo è russo: arriva Miranchuk dalla Lokomotiv - zazoomblog : Atalanta è fatta: arriva il russo Miranchuk - #Atalanta #fatta: #arriva #russo - zazoomblog : Atalanta è fatta: arriva il russo Miranchuk - #Atalanta #fatta: #arriva #russo - ItaSportPress : Atalanta, è fatta: arriva il russo Miranchuk - -