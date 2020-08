WINDBOUND disponibile da oggi (Di venerdì 28 agosto 2020) La nuova IP indie di Deep Silver, WINDBOUND, è oggi disponibile per il download digitale su PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch ™, Google Stadia e PC – su Epic Games Store e Steam.In concomitanza con il lancio, Deep Silver ha pubblicato un trailer in stile dev diary di sei minuti, che presenta il gameplay e le interviste con i membri chiave del team di sviluppo, 5 Lives Studios, che forniscono dettagli su come è stato realizzato WINDBOUND.“Creare WINDBOUND è stata un’esperienza indimenticabile, sia attraverso venti calmi che mari turbolenti”, ha dichiarato Mitchell Clifford, Co-Founder e Lead Animator di 5 Lives Studios. “Siamo entusiasti che i giocatori possano finalmente intraprendere il loro viaggio al fianco di Kara ed esplorare i ... Leggi su gamerbrain

Ultime Notizie dalla rete : WINDBOUND disponibile WINDBOUND disponibile da oggi GamerBrain.net Windbound | Recensione, un survival tutto da scoprire!

Il ricco e variegato panorama dell’industria videoludica moderna offre, a un pubblico ormai sempre più vasto, la costante possibilità di trovare sempre il prodotto adatto alle proprie esigenze. Qualun ...

Gamescom 2020: da DiRT 5 a Intellivision Amico, la line-up di Koch Media e Deep Silver

Koch Media, Deep Silver ed i loro partner annunciano la lineup della Gamescom 2020, che si svolgerà dal 27 al 30 Agosto sull’hub gamescom.now. Nonostante l'assenza di eventi fisici quest'anno, Koch Me ...

Il ricco e variegato panorama dell’industria videoludica moderna offre, a un pubblico ormai sempre più vasto, la costante possibilità di trovare sempre il prodotto adatto alle proprie esigenze. Qualun ...Koch Media, Deep Silver ed i loro partner annunciano la lineup della Gamescom 2020, che si svolgerà dal 27 al 30 Agosto sull’hub gamescom.now. Nonostante l'assenza di eventi fisici quest'anno, Koch Me ...