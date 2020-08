Villaricca, rapina alla Lidl: malviventi in fuga con il bottino (Di venerdì 28 agosto 2020) Villaricca. rapina alla Lidl, banditi in fuga con i soldi. Hanno atteso l’orario della chiusura per entrare iniziare e compiere il raid. Alcuni malviventi si sono introdotti all’interno del supermercato per rubare l’incasso della giornata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Marano per i rilievi del caso e avviare le primissime indagini. … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Villaricca rapina Villa Literno, rapina finisce nel sangue: automobilista di Villaricca accoltellato e derubato dell'auto Teleclubitalia.it Pettorine dei carabinieri nascoste in auto: erano di un uomo ai domiciliari

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca hanno effettuato un controllo presso l'abitazione di una donna in via Limitone a Giugliano in Campania e, nell'auto parcheggiata ne ...

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca hanno effettuato un controllo presso l'abitazione di una donna in via Limitone a Giugliano in Campania e, nell'auto parcheggiata ne ...