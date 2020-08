Traffico Roma del 28-08-2020 ore 11:30 (Di venerdì 28 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti per incidente su via Appia all’incrocio con via Mondragone rallentato il Traffico per incidente anche in zona Prati tra via Paolo Emilio e Viale Germanico incidente segnalato su via di Acqua Acetosa Ostiense rallentamenti all’altezza dello svincolo per la Pontina anche in zona Prati Fiscali Ci sono rallentamenti per incidente avvenuto nei pressi di via griglia andiamo al sud della capitale code tra il grande raccordo anulare Torrenova per un veicolo in fiamme interrotto poi il servizio ferroviario della linea direttissima Roma Firenze per un investimento nei pressi di Firenze per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto per il momento Un saluto da Emanuela ... Leggi su romadailynews

Capezzone : La Roma di Virginia Raggi ti offre ogni giorno nuovi spettacoli. Oggi, 28 agosto, proprio quando ricomincia il traf… - muoversincampan : Sull'A30 Caserta-Salerno, per traffico intenso, ci sono code tra Nola e il bivio A1 Roma-Napoli verso Caserta.… - fabiocastelli_ : RT @Capezzone: La Roma di Virginia Raggi ti offre ogni giorno nuovi spettacoli. Oggi, 28 agosto, proprio quando ricomincia il traffico, lav… - CameranMax : RT @Capezzone: La Roma di Virginia Raggi ti offre ogni giorno nuovi spettacoli. Oggi, 28 agosto, proprio quando ricomincia il traffico, lav… - MAX18673 : RT @Capezzone: La Roma di Virginia Raggi ti offre ogni giorno nuovi spettacoli. Oggi, 28 agosto, proprio quando ricomincia il traffico, lav… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 28-08-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Giove, fiamme vicino ai binari. Ripreso il transito dei treni

E’ stato spento all’alba di venerdì 28 agosto l’incendio di sterpaglie scoppiato nei pressi dell’area di servizio di Giove. Per tutta la notte sono state al lavoro le squadre dei vigili del fuoco del ...

Quintavalle: laboratori pieni «Tamponi, il picco nel week end»

«Siamo in una fase estremamente delicata, ci attendiamo un boom di rientri nel fine settimana e il sistema deve reggere». Giuseppe Quintavalle è l’uomo delle due Asl, direttore generale della Roma 4 e ...

E’ stato spento all’alba di venerdì 28 agosto l’incendio di sterpaglie scoppiato nei pressi dell’area di servizio di Giove. Per tutta la notte sono state al lavoro le squadre dei vigili del fuoco del ...«Siamo in una fase estremamente delicata, ci attendiamo un boom di rientri nel fine settimana e il sistema deve reggere». Giuseppe Quintavalle è l’uomo delle due Asl, direttore generale della Roma 4 e ...