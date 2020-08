Sky: gli sgravi fiscali potrebbero convincere Suarez ad andare alla Juventus (Di venerdì 28 agosto 2020) La Juventus è alla ricerca del terminale offensivo e potrebbe averlo trovato in Luis Suarez. Mentre si negozia la separazione con Gonzalo Higuain, l’uruguaiano sta facendo lo stesso col Barcellona per liberarsi a parametro zero. I bianconeri seguono l’evolversi della vicenda e stanno preparando un’offerta da sottoporre all’attaccante. In tal senso – evidenzia Sky Sport – potrebbe giocare un ruolo fondamentale la possibilità per Suarez di godere dei vantaggi del decreto crescita, essendo un lavoratore proveniente dall’estero. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

SkyTG24 : Uragano Laura verso gli Usa, paura per Louisiana e Texas. Ad Haiti almeno 21 morti - LegaSalvini : MIGRANTI, IL GOVERNATORE #MUSUMECI: 'CHIUDO GLI HOTSPOT IN SICILIA' - SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, ultime news. Il bollettino: 1071 nuovi casi e 3 morti. Sono stati analizzati 77.674 tamponi… - napolista : Sky: gli sgravi fiscali potrebbero convincere Suarez ad andare alla Juventus L'uruguaiano sta negoziando la risoluz… - milkxeli : mi sto guardando le prove da Sky inglese per fortuna non sto sentendo gli altri fenomeni in quello italiano -

Ultime Notizie dalla rete : Sky gli Sky: gli sgravi fiscali potrebbero convincere Suarez ad andare alla Juventus IlNapolista Rete unica, Mef e Mise convocano Vodafone, Wind e Sky

Gli amministratori delegati di Vodafone, Windtre e Sky - che a inizio agosto avevano scritto al ministro delle Finanze Roberto Gualtieri per chiedere un incontro sul tema della Rete Unica - sono stati ...

Rete unica Tlc, fra il dire e il fare c’è di mezzo la governance

La rete unica delle Tlc s’ha da fare. Ma fra i desiderata – quelli di Tim, di Cassa depositi e prestiti e (quindi) del Governo che ha dato l’ok alle trattative in corso sulla newco FiberCop – e la rea ...

Gli amministratori delegati di Vodafone, Windtre e Sky - che a inizio agosto avevano scritto al ministro delle Finanze Roberto Gualtieri per chiedere un incontro sul tema della Rete Unica - sono stati ...La rete unica delle Tlc s’ha da fare. Ma fra i desiderata – quelli di Tim, di Cassa depositi e prestiti e (quindi) del Governo che ha dato l’ok alle trattative in corso sulla newco FiberCop – e la rea ...