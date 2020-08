Scuola, De Luca: settimana prossima decido. (Di venerdì 28 agosto 2020) 'La settimana prossima vedremo i numeri del personale scolastico che ha fatto il test per il covid19. Verifichiamo la percentuale poi valutiamo sull'apertura, penso sia impossibile riaprire la Scuola ... Leggi su gazzettadinapoli

gennaromigliore : Con l’ultimo provvedimento che garantisce tamponi e test ai ragazzi all’ingresso a scuola, il presidente #DeLuca si… - Corriere : Luca Zaia: «Dieci giorni. Se togliamo i non lavorativi, tra dieci giorni iniziano le scuole…» - Adnkronos : Scuola, #Mastella a De Luca: 'In #Campania riaprire il 1° ottobre' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SCUOLA - Campania, De Luca: 'La settimana prossima decideremo sulla apertura' - alessandro_972 : RT @Adnkronos: Scuola, #Mastella a De Luca: 'In #Campania riaprire il 1° ottobre' -