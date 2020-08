Rientro a scuola, società di trasporto pubblico: “Così servono 20mila bus in più nelle ore di punta”. E suggeriscono di coinvolgere i privati (Di venerdì 28 agosto 2020) Il trasporto pubblico in vista della riapertura delle scuole continua a essere un rompicapo. Mentre governo e Regioni vanno a caccia di un compromesso che tenga insieme le esigenze di sicurezza e prevenzione con il ritorno in aula di 8,4 milioni di alunni, le società che gestiscono i mezzi pubblici avvisano che con le regole attuali di distanziamento “il rischio di recare pesanti disservizi a studenti e lavoratori è più che mai concreto”, confermando la preoccupazione di alcuni presidenti di Regione come Stefano Bonaccini. Per evitare il caos sarebbero necessari circa 20mila autobus in più e 31mila conducenti. Numeri insostenibili, avvisa Asstra, l’associazione trasporti guidata dal presidente dei Ferrovie Nord Milano Andrea Gibelli che raggruppa oltre 70 compagnie attive nel settore, ... Leggi su ilfattoquotidiano

