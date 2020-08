Renzi contro Conte sul Mes: 'Capiremo che vuol fare da grande?' e sul referendum dice... (Di venerdì 28 agosto 2020) Al referendum sul taglio dei parlamentari 'libertà di voto', spiega Matteo Renzi a Repubblica, 'non condivido chi parla di attacco alla democrazia, ma neanche l'entusiasmo grillino sulla svolta ... Leggi su globalist

