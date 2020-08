"Qualcosa non previsto dagli scienziati". Coronavirus fuori controllo in Francia: numeri terrificanti (Di venerdì 28 agosto 2020) "Dobbiamo reagire adesso". In Francia il Coronavirus è tornato fuori controllo: il tasso di contagio è passato da 0,7 a 1,4 e i casi di positività sono quadruplicati in un mese. Il premier Jean Castex ha ammesso: "Sta succedendo Qualcosa che gli scienziati non avevano previsto". La seconda ondata, insomma, sembra già iniziata, con 800 ricoveri alla settimana e 21 province dichiarate "zona rossa". Ma il presidente francese Emmanuel Macron ribadisce quanto detto nelle scorse settimane: un lockdown generalizzato, con chiusura delle frontiere, sarebbe "controproducente" e "inefficace": "Non ha senso quando ci sono focolai, aree di circolazione attiva come le chiamiamo ora, che sono chiaramente ... Leggi su liberoquotidiano

WRicciardi : no l’aveva previsto benissimo, sono i politici che non hanno ascoltato Francia: in un mese quadruplicano i casi. «S… - SalernoSal : A Parigi obbligo di mascherina per strada. La Germania mette tamponi per chi arriva dalla capitale francese. “Siamo… - giulianopisapia : I #DecretiSicurezza sono ancora in vigore. Dovevano essere rivisti subito, era nei patti di #Governo. Non sono sta… - Boborius : Macron dice che c’è qualcosa che la scienza non aveva previsto riguardo al Covid... hai a che fare con un gruppo di… - andromedhwa : In più non mi sembra di aver detto qualcosa di brutto su quella collab oltre al fatto che si sentiva solo lei karen… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualcosa non Coronavirus, Francia: in un mese quadruplicano i casi. «La scienza non l’ha previsto» Corriere della Sera Scarlet Nexus: le novità dalla Gamescom sull'action RPG di Bandai Namco

Annunciato in occasione dell'Inside Xbox di maggio 2020, Scarlet Nexus di Bandai Namco è al momento uno dei più interessanti titoli di produzione giapponese in arrivo su console di prossima generazion ...

TMW - Inter-Milan, le ultime sul derby per Tonali. E spunta la Juve

Sandro Tonali al centro del mercato. Come spiega TMW, il Milan ha avviato dei contatti con il Brescia, un timido approccio che nelle prossime potrebbe diventare qualcosa di più. L’Inter c’è e ha l’acc ...

Annunciato in occasione dell'Inside Xbox di maggio 2020, Scarlet Nexus di Bandai Namco è al momento uno dei più interessanti titoli di produzione giapponese in arrivo su console di prossima generazion ...Sandro Tonali al centro del mercato. Come spiega TMW, il Milan ha avviato dei contatti con il Brescia, un timido approccio che nelle prossime potrebbe diventare qualcosa di più. L’Inter c’è e ha l’acc ...