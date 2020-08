Putin minaccia gli oppositori del governo in Bielorussia: «Non andate troppo oltre» (Di venerdì 28 agosto 2020) Il presidente Russo Vladimir Putin ha dato un ultimatum ai manifestanti della Bielorussia, invitandoli, in poche parole, a non “tirare troppo la corda” e a non continuare nel loro tentativo di far dimettere il leader autoritario e alleato Aleksandr Lukashenko. Durante un’intervista con una televisione russa, Putin è stato molto chiaro e ha annunciato «la creazione di degli agenti speciali di riserva» da poter mettere al servizio di Lukashenko qualora ne avesse bisogno e la situazione dovesse essere «fuori controllo». Le dichiarazioni di Putin sono le più forti dall’inizio delle proteste, che sono iniziate in seguito ai risultati dubbiosi delle elezioni. Inoltre, il presidente russo ha definito la Bielorussia ... Leggi su giornalettismo

