Picco più basso per il prezzo Huawei P40 Lite su Amazon il 28 agosto (Di venerdì 28 agosto 2020) Dritte interessanti ed importanti oggi 28 agosto per gli utenti che sono intenzionati ad acquistare un Huawei P40 Lite, che va ad aggiornare a conti fatti il report portato alla vostra attenzione poco meno di una settimana fa. Lo smartphone Android, pur essendo privo dei servizi Google, sta conquistando apprezzabili quote di mercato, complici alcune offerte Amazon che stanno facendo la differenza qui in Italia. Vediamo dunque quali sono le specifiche della promozione di cui si parla questo venerdì. Evoluzione del prezzo per Huawei P40 Lite su Amazon il 28 agosto In un contesto del genere, dunque, impossibile non notare che Amazon stamane abbia proposto il tanto chiacchierato Huawei P40 ... Leggi su optimagazine

