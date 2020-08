Maurizio Costanzo, le nozze d’argento con Maria e le parole su Belen (Di venerdì 28 agosto 2020) Maurizio Costanzo è tornato a parlare dell’amore per Maria De Filippi nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip Vero. La coppia si è unita in matrimonio proprio il 28 agosto del 1995. Stesso giorno del compleanno del conduttore televisivo. Per lui quello con Maria era il quarto matrimonio. Un amore inaspettato, quello … L'articolo Maurizio Costanzo, le nozze d’argento con Maria e le parole su Belen proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

