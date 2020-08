Maltempo, frana nell’alto Verbano: colata di fango sulla statale del lago Maggiore, auto bloccate, si teme una fuga di gas (Di venerdì 28 agosto 2020) E’ molto seria la situazione per il Maltempo nell’alto Verbano, dopo la colata di fango che si e’ abbattuta su una strada secondaria in località Rancone nel comune di Oggebbio e che ha trascinato via diverse auto, riversandosi anche sulla statale 34, la litoranea del lago Maggiore, arteria che attualmente è stata chiusa al traffico. Al momento sembra non ci siano feriti, ma le auto bloccate sono diverse e le verifiche sono in corso. Preoccupa una possibile fuga di gas, legata al fatto che lo smottamento ha coinvolto una conduttura del metano. Diverse squadre sono al lavoro per liberare la statale, mentre a monte si sta organizzando ... Leggi su meteoweb.eu

(ANSA) - VERBANIA, 28 AGO - La pioggia ha provocato una colata di fango che ha raggiunto la statale 34 del lago Maggiore. La strada al momento è chiusa. Secondo le prime informazioni non risultano per ...

(ANSA) - VERBANIA, 28 AGO - La pioggia ha provocato una colata di fango che ha raggiunto la statale 34 del lago Maggiore. La strada al momento è chiusa. Secondo le prime informazioni non risultano per ...