“Lo devono fare tutti”. Elettra Lamborghini, la decisione a sorpresa a pochi giorni dal suo matrimonio (Di venerdì 28 agosto 2020) Elettra Lamborghini si appresta a sposare il suo grande amore Afrojack. Mancano davvero pochi giorni all’evento più importante della sua vita, ma l’emergenza coronavirus non le sta facendo dormire sonni tranquilli. Per questa ragione ha deciso di fare una richiesta specifica a tutti gli invitati del suo matrimonio. La sua è rabbia mista a preoccupazione per quanto sta succedendo in Italia e dunque vuole correre ai ripari per evitare situazioni più che spiacevoli. La cantante bolognese chiederà infatti a tutti coloro che parteciperanno alle sue nozze di sottoporsi al tampone per capire se siano affetti o meno dal Covid-19. Il suo riferimento è più che altro rivolto a tutti quei vip che non vogliono dire di essere stati infettati e che ... Leggi su caffeinamagazine

FBiasin : Perdere una finale fa male. Perderla dopo la stagione più incredibile della storia del calcio fa ancora più male.… - capuanogio : #Pirlo abbastanza diretto: 'Con #Higuain ho parlato, lo ammiro tantissimo ha fatto un ciclo importante qui però par… - PauPierluigi : RT @PauPierluigi: @stopcensurainfo C'è chi non ha rispetto delle istituzioni e chi non ha rispetto dei cittadini e della democrazia. In ogn… - A_5170 : @marcos82 Pericolosità,massima lo ha aggiunto lei adesso.Guardi che io non sto difendendo le auto,cerco di essere o… - SefanoMalaguti : @markorusso69 Io non lo faccio, sto qui, ma mi devono mantenere o pagare i danni... Cmq qui così -

Ultime Notizie dalla rete : “Lo devono Trend Ora: Tappetini Di Protezione A Terra revisione del settore di mercato con COVID-19 analisi di impatto Genova Gay