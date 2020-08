Juve-Dzeko, c’è l’accordo. Ora Paratici dovrà comunicare a Milik che è uscito dai piani bianconeri (Di venerdì 28 agosto 2020) Sul Corriere dello Sport il complicatissimo triangolo di mercato tra Roma, Juve e Napoli per lo scambio tra Dzeko, Milik, Under e Riccardi. Un intreccio che può sciogliere solo la Juventus, liberando il polacco dal patto stretto mesi fa e dando il via all’operazione “La matassa è ingarbugliata. Tocca alla Juve cominciare a lasciare il filo giusto per sbrogliarla. E rompere così lo stallo nel triangolo tra i bianconeri, la Roma e il Napoli, che vede Edin Dzeko e Arek Milik in attesa. Il filo che Fabio Paratici dovrà mollare è proprio quello che tiene fermo il polacco nella sua speranza di vestire il bianconero, ora o addirittura tra una stagione a parametro zero: c’è una ... Leggi su ilnapolista

