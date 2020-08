Irama esce con Crepe: tutto quello che c’è da sapere sul suo EP (Di venerdì 28 agosto 2020) Sono già tre estati consecutive che Irama domina gli ascolti nelle classifiche italiane. Anche in questo 2020 il cantante ha convinto tutti con la sua “Mediterranea”: basti pensare che il brano ha totalizzato qualcosa come 37 milioni di streaming dal 1 giugno al 15 agosto, arrivando addirittura a superare il tormentone “Karaoke Guantanamera” di Alessandra Amoroso in coppia con i Boomdabash. Un successo che viene suggellato con l’uscita del nuovo EP “Crepe”, che avviene proprio quest’oggi, venerdì 28 agosto. Il nuovo lavoro di Irama include la hit del 2019 “Arrogante” e ovviamente anche “Mediterranea”, apprezzatissima non solo dai fan dell’artista carrarese. Le canzoni sono in tutto 7, come svelato dallo stesso ... Leggi su nonsolo.tv

