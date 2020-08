Il Programma saudita per la ricostruzione e lo sviluppo dello Yemen (SDRPY) collabora con il Cluster del settore privato yemenita su pianificazione e strategia (Di venerdì 28 agosto 2020) La riunione in concomitanza con la consegna del progetto idrico di Socotra alle autorità Yemenite RIYAD, Arabia saudita, 28 agosto 2020 /PRNewswire/



Il supervisore Mohammed Al Jabir del Programma saudita per la ricostruzione e lo sviluppo dello Yemen (SDRPY) e molti altri specialisti hanno tenuto una riunione virtuale che ha trattato tutti gli aspetti con i leader del Cluster del settore privato Yemenita (YPSC) per coordinare piani di sviluppo e strategie, discutere della collaborazione per ampliare lo scopo degli sforzi tesi allo sviluppo, ed esaminare le potenzialità generali del ... Leggi su liberoquotidiano

andresabarcan : RT @giancarloruffa: Top story: Senatori statunitensi avvertono Trump sui rischi del programma nucleare saudita - World Affairs - L'Antidipl… - giancarloruffa : Top story: Senatori statunitensi avvertono Trump sui rischi del programma nucleare saudita - World Affairs - L'Anti… - AdornatoAntonio : RT @Lantidiplomatic: Senatori statunitensi avvertono Trump sui rischi del programma nucleare saudita - #USArmy #SaudiArabia - ribelle51 : RT @Lantidiplomatic: Senatori statunitensi avvertono Trump sui rischi del programma nucleare saudita - #USArmy #SaudiArabia - GhitaIacono : RT @Lantidiplomatic: Senatori statunitensi avvertono Trump sui rischi del programma nucleare saudita - #USArmy #SaudiArabia -

Ultime Notizie dalla rete : Programma saudita Il Programma saudita per la ricostruzione e lo sviluppo dello Yemen (SDRPY) collabora con il Cluster del settore privato yemenita su pianificazione e strategia Adnkronos Buone nuove per i bond sauditi, ecco un altro motivo per comprarli

Riad può sorridere, perché il provider FTSE Russell Index ha annunciato di aver lanciato un indice apposito per i titoli del debito pubblico sauditi a tasso fisso e denominati in valuta locale. I bond ...

Arabia Saudita: 185 pacchetti per scalare le classifiche

L'Autorità del turismo saudita racconta le mosse per attirare il turismo internazionale: siglato memorandum per l'aggiunta di 150mila camere d'albergo. Obiettivo 38 siti entro il 2022 - di Laura Domin ...

Riad può sorridere, perché il provider FTSE Russell Index ha annunciato di aver lanciato un indice apposito per i titoli del debito pubblico sauditi a tasso fisso e denominati in valuta locale. I bond ...L'Autorità del turismo saudita racconta le mosse per attirare il turismo internazionale: siglato memorandum per l'aggiunta di 150mila camere d'albergo. Obiettivo 38 siti entro il 2022 - di Laura Domin ...