Il New York Times stronca Di Maio che condivide i meme sull'abbronzatura: 'Blackface è razzismo, all'estero ci si dimette' (Di venerdì 28 agosto 2020) Nei giorni scorsi, dopo che il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha incontrato a Roma il suo omologo cinese Wang Yi, un particolare era risaltato agli occhi: l'abbronzatura 'esagerata' dell'ex capo ... Leggi su leggo

dchinellato : L’#NBA, la #WNBA e il calcio #MLS si sono fermati del tutto. L’#MLB ha rinviato diverse partite. E il Western & Sou… - Corriere : Di Maio ironizza sulla sua abbronzatura. Il NyT: negli Usa chi scherza sul blackface si dimette - repubblica : Giuliani: 'Con i democratici a New York sono tornate le sommosse, con Biden sarà così tutta l'America' - jasminaperi : RT @ilSalvagenteit: L'etichetta @MSCecolabel garantisce davvero una pesca sostenibile? La ricerca di @Bloom_FR condotta con New York Univer… - artedipulire : RT @mattinodinapoli: Il New York Times stronca Di Maio che condivide i meme sull'abbronzatura: «Blackface è razzismo, all'estero ci si dime… -

Ultime Notizie dalla rete : New York Di Maio ironizza sulla sua abbronzatura. Il New York Times: «Negli Usa chi scherza sul blackface si dimette» Corriere della Sera Coca-Cola: taglia forza lavoro, uscita volontaria 4.000 dipendenti in Usa, Canada, Porto Rico

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 28 ago - Coca-Cola ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede la riduzione della forza lavoro. La multinazionale statunitense offrira' un ...

Usa: +0,4% i redditi personali a luglio, +1,9% le spese per i consumi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 28 ago - I redditi personali negli Stati Uniti a luglio sono aumentati, contro attese per un dato invariato, e le spese per i consumi sono cresciute poco men ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 28 ago - Coca-Cola ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede la riduzione della forza lavoro. La multinazionale statunitense offrira' un ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 28 ago - I redditi personali negli Stati Uniti a luglio sono aumentati, contro attese per un dato invariato, e le spese per i consumi sono cresciute poco men ...