GP Belgio 2020 PL1: Bottas ed Hamilton davanti. Ferrari in difficoltà (Di venerdì 28 agosto 2020) GP Belgio 2020 PL1 – Si chiude la prima sessione di prove libere sul circuito di Spa-Francorchamps. Le Mercedes sono come sempre imprendibili: Valtteri Bottas ha conquistato il miglior tempo in 1:44.493. Ma il finnico è braccato da Lewis Hamilton e Max Verstappen, che fanno segnare un ritardo rispettivamente di 69 e 81 millesimi. Assolutamente, nulla! I primi tre piloti della griglia si contenderanno anche in questo fine settimana la pole e la vittoria finale. In forma le Racing Point con il quarto e quinto tempo di Sergio Perez e Lance Stroll, non lontani dal miglior tempo assoluto. Le Racing come sempre si dimostrano molto forti nelle prove per poi perdersi tra errori e strategie in gara. Sul circuito belga però, il team di Lawrence Stroll vuole essere protagonista fino alla ... Leggi su sport.periodicodaily

