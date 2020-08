Gazzetta - Per Matvienko si chiude a 15 mln, ma occhio alla beffa dalla Russia (Di venerdì 28 agosto 2020) Tema caldo quello del difensore centrale in casa Napoli. Con il club alle prese con la trattiva per la cessione di Kalidou Koulibaly, sarà necessario trovare un rinforzo per rimpiazzare il partente senegalese. Leggi su tuttonapoli

Gazzetta_it : Chi può permettersi Messi? Il #ManCity ha i conti più solidi, ma è dura per tutti rispettare il fair play #Uefa - L… - Gazzetta_it : #Milan, ora c’è il rinnovo di #Ibra per un anno: Zlatan a Milano domattina - Gazzetta_it : #Inter Suning e il piano per #Messi: clausola e pool di sponsor per il sorpasso al City - pasqualepizzuto : Questa mi sembra più una trovata per farci odiare maldini e massara - tuttonapoli : Gazzetta - Per Matvienko si chiude a 15 mln, ma occhio alla beffa dalla Russia -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Per Mancini chiama per la prima volta Bastoni, Locatelli e Caputo. E torna anche Chiellini La Gazzetta dello Sport Verso il voto, parla Salvini: «Sì al taglio dei deputati. In Puglia? Vinceremo ovunque»

BARI - Matteo Salvini sarà domani a Bari. Primo appuntamento alle 11.30 a San Giorgio per l'incontro con docenti, presidi e famiglie in vista della riapertura delle scuole; a mezzogiorno la ...

Emergenza sanitaria, Asl Bari: «Pagato acconto indennità Covid a 6583 dipendenti»

«L'erogazione - dice l’Asl - ha interessato 5.081 dipendenti del personale del comparto e 1.502 dipendenti per un totale di 6.583 persone, in servizio tra il 15 marzo e il 15 maggio. Se in alcuni casi ...

