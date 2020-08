Flavio Briatore sarà dimessoo domani: l'annuncio del San Raffaele (Di venerdì 28 agosto 2020) domani mattina Flavio Briatore lascerà l’ospedale San Raffaele dove è ricoverato, positivo al Covid, da alcuni giorni. Lo annuncia la struttura ospedaliera.“L’IRCCS Ospedale San Raffaele - spiegano dalla struttura - rende noto che domani mattina sono previste le dimissioni del signor Flavio Briatore. Le condizioni cliniche generali consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al Coronavirus SARS-Cov-2. ” Leggi su huffingtonpost

Corriere : Briatore dà la colpa ai clienti - fattoquotidiano : FLAVIO BRIATORE Il re leone “nato poverissimo” sulle alture del Cuneese una settantina di anni fa [di @CorriasPino]… - VittorioSgarbi : Auguri di pronta guarigione a Flavio Briatore. Invitandolo a guardare, sempre, il lato positivo degli accadimenti.… - SkyTG24 : Coronavirus, l'ospedale San Raffaele: 'Domani Briatore dimesso' - antonel90219033 : “Tgcom. San Raffaele: domani sarà dimesso Flavio Briatore” Preparate una task force medica anti rosicamento per la… -