Eyes Wide Shut: prima di Tom Cruise, Kubrick voleva Bill Murray, Woody Allen o Dustin Hoffman (Di venerdì 28 agosto 2020) Nei desideri di Stanley Kubrick per il protagonista di Eyes Wide Shut, ben prima di Tom Cruise, c'erano Bill Murray, Woody Allen o Dustin Hoffman. Tom Cruise era ben lontano dai desideri di Stanley Kubrick che, per il ruolo del Dottor William "Bill" Harford in Eyes Wide Shut, voleva ingaggiare Bill Murray, Woody Allen o Dustin Hoffman. Questa e altre gustose rivelazioni sono contenute nella biografia di David Mikics, Stanley Kubrick: American Filmmaker ... Leggi su movieplayer

giornalemetal : A PERFECT DAY, pubblicheranno il nuovo album “With Eyes Wide Open” - orsomarrone : A PERFECT DAY: i dettagli del nuovo album “With Eyes Wide Open” - robygates95 : RT @Metalitalia: A PERFECT DAY: i dettagli del nuovo album 'With Eyes Wide Open' #APERFECTDAY - - Metalitalia : A PERFECT DAY: i dettagli del nuovo album 'With Eyes Wide Open' #APERFECTDAY - - osamunova : @vitaaeris My eyes are wide open ???????? Seriamente approvo tutto, ottima analisi!! -

Ultime Notizie dalla rete : Eyes Wide A PERFECT DAY: i dettagli del nuovo album "With Eyes Wide Open" metalitalia.com Eyes Wide Shut: prima di Tom Cruise, Kubrick voleva Bill Murray, Woody Allen o Dustin Hoffman

Nei desideri di Stanley Kubrick per il protagonista di Eyes Wide Shut, ben prima di Tom Cruise, c'erano Bill Murray, Woody Allen o Dustin Hoffman. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — 28/08/2020 Tom Cruise ...

Ultimi articoli di Claudio Todesco

Il giorno in cui è uscito il nuovo album dei Bright Eyes una diciassettenne americana l’ha ascoltato twittando le sue reazioni. Di ogni canzone raccontava se aveva pianto, se erano lacrime di gioia o ...

Nei desideri di Stanley Kubrick per il protagonista di Eyes Wide Shut, ben prima di Tom Cruise, c'erano Bill Murray, Woody Allen o Dustin Hoffman. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — 28/08/2020 Tom Cruise ...Il giorno in cui è uscito il nuovo album dei Bright Eyes una diciassettenne americana l’ha ascoltato twittando le sue reazioni. Di ogni canzone raccontava se aveva pianto, se erano lacrime di gioia o ...