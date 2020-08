De Luca ha augurato a Briatore di guarire dalla sua «prostatite ai polmoni» – Il video (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 agosto) Una stilettata, nello stile a cui ci ha abituati il governatore della Campania Vincenzo De Luca. «Inviamo un augurio affettuoso intanto a Flavio Briatore che si sta curando come lui ha detto per una prostatite ai polmoni. Auguri affettuosi». In una diretta Facebook De Luca si è rivolto così a Flavio Briatore volendo ricordare le prime ricostruzioni dopo il ricovero al S. Raffaele, quando lo stesso imprenditore diceva che si era rivolto all’ospedale per curare una prostatite. Briatore, come noto, è stato trovato positivo al Coronavirus. Il governatore ha concluso il suo messaggio con una raccomandazione: «I migliori auguri di pronto ristabilimento e un invito ... Leggi su open.online

