Cobra Kai: Stagione 1-2 su Netflix in streaming da oggi (Di venerdì 28 agosto 2020) Disponibili su Netflix le prime due stagioni di Cobra Kai, la serie tv sequel ispirata a Karate Kid, passata ufficialmente al gigante streaming! Cobra Kai è disponibile, con le stagioni 1 e 2 su Netflix nel catalogo di agosto 2020: la serie sequel di Karate Kid diventerà un progetto originale della piattaforma di streaming a partire dalla terza! Cobra Kai era in cerca di una nuova "casa" dopo YouTube Red e Sony Pictures TV era in contatto con Netflix e Hulu, stringendo poi un accordo con la prima delle due realtà. Brian Wright, vice presidente della piattaforma, ha dichiarato: "L'interesse nei confronti di Karate Kid - Per vincere domani è senza tempo e Cobra Kai riprende esattamente dove si era interrotto ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Cobra Kai: Stagione 1-2 su Netflix in streaming da oggi - KiaraVanTassel : E quindi, In Cobra Kai Netflix ha deciso di tradurre pure 'Hawk', adesso il soprannome di Eli è 'Falco'. - alessandro_halo : Cose da fare prima di iniziare Cobra Kai: riguardare tutti i Karate Kid - Alessio3R : Su Netflix ci sono le prime due stagioni di COBRA KAI! Imperdibile per i nostalgici di Karate Kid... -