Charlene di Monaco e il difficile inizio a corte: “È pieno di vipere” (Di venerdì 28 agosto 2020) Sono anni che Charlene di Monaco non abbandona quel suo sorriso distintivo: la Principessa ha sempre dato l’impressione che il suo ruolo istituzionale non le calzasse a pennello, tanto meno che ne fosse pienamente felice. In fondo, il suo debutto a corte non è stato affatto facile: Charlene Wittstock è arrivata nel Principato di Monaco nel 2000, lasciando il suo amato Zimbabwe e la sua professione da atleta alle spalle. Lei, infatti, che era una campionessa olimpionica di nuoto e anche modella, ha dovuto abbandonare tutto per amore del Principe Alberto. D’altronde, Charlene si era mostrata piuttosto sconvolta quando nel 2011 è convolata a nozze col Principe: sposare un reale è il sogno di milioni di giovane donne in tutto il mondo, eppure era ... Leggi su dilei

sigma_tao : la divina commedia insegna Albert Alexandre Louise Pierre Grimaldi II (Monaco 14) 6 il principe Ranieri III morì… - adaalighi : RT @ilvocio: La principessa Charlene ha tradito Alberto di Monaco con Vettel e con Hamilton. E chi cazzo si crede d'essere, Belen? Antoni… - ilvocio : La principessa Charlene ha tradito Alberto di Monaco con Vettel e con Hamilton. E chi cazzo si crede d'essere, Bele… - Agato_Agato : Ma stavolta il tedesco è risultato più 'veloce'. Sebastian Vettel, gira una voce: 'La principessa Charlene ha trad… - PitufoATM : Sebastian Vettel, gira una voce: 'La principessa Charlene ha tradito Alberto di Monaco con lui e Lewis Hamilton'… -

Ultime Notizie dalla rete : Charlene Monaco Charlene di Monaco, lo scatto dolcissimo su Instagram: i gemelli Gabriella e Jacques al mare DiLei L'appello di Ryan Reynolds: "Non uccidete mia madre"

Il famoso attore fa un appello ai giovani canadesi per il rispetto delle norme anti-CovidRyan Reynolds è molto attivo per quanto riguarda la questione Covid e il contestuale rispetto delle regole. L'a ...

Charlene di Monaco ricorda la sua infanzia e parla dei suoi figli

Charlene di Monaco, nonostante la riservatezza che la contraddistingue, in una recente intervista ha svelato degli episodi legati alla sua infanzia, paragonandola a quella dei suoi bambini, Jacques e ...

Il famoso attore fa un appello ai giovani canadesi per il rispetto delle norme anti-CovidRyan Reynolds è molto attivo per quanto riguarda la questione Covid e il contestuale rispetto delle regole. L'a ...Charlene di Monaco, nonostante la riservatezza che la contraddistingue, in una recente intervista ha svelato degli episodi legati alla sua infanzia, paragonandola a quella dei suoi bambini, Jacques e ...