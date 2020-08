Borrell, restrizioni a Turchia se negoziato fallisce (Di venerdì 28 agosto 2020) ANSA, - BERLINO, 28 AGO - "Il Consiglio mi ha chiesto di elaborare una serie di proposte su possibili misure restrittive per la Turchia se il negoziato non dovesse andare bene". Lo ha detto l'alto ... Leggi su corrieredellosport

maitre_a_panZer : #Ansa Borrell, restrizioni a #Turchia se negoziato fallisce -

Ultime Notizie dalla rete : Borrell restrizioni

Agenzia ANSA

Borrell: Ue non accetta risultati elezioni. Maggioranza Paesi Ue favorevole a nuove sanzioni nei confronti del governo. Tikhanovskaja: "Basta violenze" e avvia consiglio transizione poteri. Accuse arr ...Il Consiglio degli Affari esteri Ue ha dato il via libera a sanzioni contro la Bielorussia per le violenze contro i manifestanti e i brogli elettorali L’Unione europea imporrà nuove sanzioni contro la ...