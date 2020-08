Billionaire senza scuse: niente mascherina, Briatore nella bufera (Di venerdì 28 agosto 2020) Flavio Briatore dal letto dell’ospedale racconta che la colpa è dei clienti appiccicati anche se in ampi spazi. “Al Billionaire abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone”. Il patron del Billionaire Flavio Briatore in un’intervista spiega che sta bene, che non ha febbre, che sta addirittura lavorando e che spera di uscire presto dall’ospedale Billionaire, Briatore: «Se i clienti stanno appiccicati non serve predicareArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

fattoquotidiano : Nei video e nelle immagini pubblicate online, ospiti e dipendenti ballano e si accalcano senza alcuna protezione [d… - Adnkronos : #Lucarelli posta video #Billionaire: 'Dipendenti senza precauzioni, si indaghi' - fanpage : 'C'era una calca si persone ammassate senza mascherine a Porto Cervo'. Antonella Mosetti , positiva al #Covid19, sp… - pensieri_vivaci : RT @SOLCALIENTE2: E al Billionaire i dipendenti giravano allegramente senza mascherine: ci sono foto e video a testimoniarlo. Ora qualcuno… - seanmcmurphy : RT @ROBYBOX: Avessero scaricato immuni i 3000 del Billionaire sarebbero già stati avvisati dei rischi, privatamente e senza alcun clamore m… -