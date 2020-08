Apple AirPods 2, auricolari wireless su Amazon con uno sconto del 30% (Di venerdì 28 agosto 2020) Amazon oggi propone in offerta uno dei migliori prodotti attualmente disponibili sul mercato. Le ottime Apple AirPods di seconda generazione sono acquistabili a 124,90 euro anziché 179 euro con uno sconto del 30%. Parliamo di auricolari wireless (senza fili) che rappresentano un vero e proprio must-have per qualunque possessore di iPhone, iPad o Mac. Il modello in offerta è quello privo di ricarica wireless. La ricarica avverrà dunque attraverso il tradizionale cavo Lightining, utilizzato anche per gli iPhone. Rispetto alle precedenti hanno una maggiore velocità di connessione, più autonomia e un rapporto diretto con l’assistente vocale Siri. Basta un comando vocale per attivare ... Leggi su ilfattoquotidiano

